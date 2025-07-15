AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin arka planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, darbe gecesi yaşananları değerlendirirken, asıl amacın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni susturmak ve milletin iradesini devre dışı bırakmak olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Güler, “FETÖ, 15 Temmuz gecesi sadece bir kalkışma yapmadı; Türkiye’yi küresel güç odaklarının açık müdahalesine açık hale getirmeyi amaçladı,” dedi.

"Meclis hedef alınarak milli irade yok edilmek istendi"

Güler, TBMM’nin darbe gecesi doğrudan hedef alındığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Hedef çok netti; milli iradenin tecelligahı olan Meclis’i susturmak, onun alacağı kararları geçersiz kılmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak ve bu şekilde küresel şeytani odakların Türkiye üzerindeki emellerini hayata geçirmekti.”

“FETÖ, küresel güçlerin aparatıydı”

FETÖ’nün uzun yıllar boyunca farklı yöntemlerle Türkiye’nin devlet yapısını hedef aldığını belirten Güler, “7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık yargı darbesi bu planın adımlarıydı. 15 Temmuz ise bu sürecin son noktasıydı” dedi.

"Başarılı olsalardı bölge daha büyük krizlerle sarsılırdı"

Abdullah Güler, 15 Temmuz’un başarılı olması halinde sadece Türkiye’nin değil, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın da ciddi krizlerle karşı karşıya kalacağını söyledi:

“Eğer bu girişim amacına ulaşsaydı, bölge çok daha derin çatışmalara, kırılmalara sahne olacaktı. Türkiye’nin güçlü varlığı, komşu ülkelerin istikrarı için de bir güvence.”

“Milletin feraseti ve Erdoğan’ın liderliğiyle püskürtüldü”

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve milletin dik duruşuyla geri püskürtüldüğünü vurgulayan Güler, “15 Temmuz, halkın yazdığı destansı bir direniştir” dedi.