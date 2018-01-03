Abdullah Avcı, Emre Akbaba'nın peşinde

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'lu Emre Akbaba için sürpriz bir ekip devreye girdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı Emre Akbaba için Başakşehir resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Alanyaspor'da gösterdiği performansla ilk yarıda 5 gol kaydeden Emre Akbaba'yı takımda görmek isteyen Abdullah Avcı, yönetime raporunu sunarken, İstanbul temsilcisi Alanyaspor'lu yetkililerle temasa geçti.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

Abdullah Avcı'nın ileri uçta görevlendirmek istediği Emre Akbaba için 3 milyon Euro bonservis öneren Başakşehir'in bu teklifi henüz kabul görmezken, Alanyaspor'un kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Avcı'nın bir kaç sezondur takip ettiği Emre Akbaba, bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Gelecek yıllarda ligdeki yabancı oyuncu sayısının düşürülecek olmasını göz önünde bulunduran Alanyaspor yönetimi 25 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon euro'dan aşağı satmaya yanaşmıyor.