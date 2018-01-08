Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması

Sürpriz bir şekilde Arda Turan transferinde sona yaklaşan Başakşehir'de Antalya kampı tüm hızıyla sürüyor. Belek'teki kamp programı sırasında basın mensuparının karşısına geçen teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arda'nın çok büyük bir karakter olduğunu belirten Avcı, "Arda transferinin gerçekleşmesi durumunda takıma büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Arda ile konuştuğunu belirten Avcı, "Arda beni, başkanı ve Emre'yi arayabilen bir kişi. Ocak ayından önce konuştu. Bu kapının her zaman kendisine açık olduğunu söyledi. Arda gibi oyunucuyu kim istemez. Biz, Arda'nın kariyerine nasıl yardımcı olmamız gerekiyorsa, orada oluruz." dedi.

''ARDA'YI İSTERİM''

"Arda ile bu konuyu konuştum. Başkanı da beni de Emre'yi de arayabilen biri. Yılbaşından önce konuştuk, Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var.Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir."Deneyimli teknik adam, "Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?" sorusuna ise, "Baktığınız zaman kulübümüze çok önemli oyuncular gelip gittiler. Performansları da hep en üst düzeyde oldu. Bence aile ortamının olduğu bir yerde Arda'nın performansının son derece iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur." yanıtını verdi.