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Abdest alan adamın cebinden 8 bin TL çaldılar
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Abdest alan adamın cebinden 8 bin TL çaldılar

Bolu'da camide abdest alan G.O. isimli vatandaşın üzerine çamur sıçratan yankesiciler, temizleme bahanesiyle cebindeki 8 bin TL'yi çaldı.

Bolu'da yankesicilerin kullandıkları yöntem akıllara durgunluk verdi. Cami şadırvanında abdest alan G.O. isimli vatandaş, üzerine çamur sıçratan 3 kişi tarafından soyuldu. Cebindeki 8 bin TL'yi yankesicilere kaptıran vatandaşı güvenlik kameraları görüntüleri kurtardı.

Olay, 5 Kasım'da, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde meydana geldi. Caminin bahçesindeki şadırvanda abdest alan G.O.'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., kıyafetine çamur sürdü. Yanlışlıkla olmuş gibi yapan şüpheliler, G.O.'nun üzerini temizlemek istedi. M.C.Ö., dikkati dağıtılan G.O.'nun cebindeki 8 bin lirayı çaldı. G.O.'nun, parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, kimlikleri tespiti yapıldı.

Kentten ayrıldığı belirlenen M.C.Ö., A.U. ve S.Y.'nin dün yeniden Bolu'ya geldiği saptandı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.Ö.'nün 'yankesicilik' suçundan 10, A.U.'nun 7, S.Y.'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. 'Pislikçilik' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

 

 


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