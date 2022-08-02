ABD’ye Kaçak Yollar İle Geçen Türkler'in Dolandırılmaları Hakkındaki Tüm Gerçekler

Türkiye'den son aylarda evlerini arabalarını satarak Amerika hayali ile gelen vatandaşlarımız var.

Amerika'ya Meksika sınırından geçerek sığınma talep eden Türk vatandaşlarının sayısı giderek artıyor. Amerika Sığınma şubesinden yapılan açıklamaya göre Meksika sınırından Amerika'ya geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 56 bin 320 kişiye yükseldi. Türkler'in genelde El Paso sınır kasabası üzerinden Amerika'ya giriş yaptığı belirtiliyor.

Amerika'ya gelenler icerisinde Türkiye üzerinden usulsüz yapan kişiler var. Kaçak yoldan önce Meksika' nın başkentine, oradan 1 gün otelde tutulduktan sonra tekrar uçakla Meksika Amerika sınırına sonra araçlarla yolda bırakıp dereden suyun içinden geçerek büyük guruplar şeklinde Amerika sınırına giriş yapıyorlar.

Sonrası vahim! Anlatılmayanlara gelelim. El Paso sınır hapishanesine götürülüp 3 bin ile 4 bin kişinin toplama merkezinde kaldığı hapishanelere giriyorlar ve en az 1 ay en çok 8 ay kalıyorlar. Hapis sonrasında sizi bırakıyorlar ama üzerinizde ne pasaport ne de ehliyet hiçbir şey olmuyor.

Dahası var! O süre zarfında " işlemlerinizi yapacağız sizleri buradan çıkartacağız "diyerek sizden 2 ila 4 bin dolar arası para alıp sonrasında işlemlerinizi yapmayan avukatlar şikayeti günden güne artıyor ve bunun gibi bir çok anlatılmayan sorunlar var.

Hadi diyelim 3 ay veya 6 ay hapis yattınız sonra bırakıldınız sonrası nedir? Tabiiki size iş vermiyorlar, bedeni çalışma izniniz yok, ehliyet yok, adres beyanı yok. Yani işsiz kalan Türk vatandaşlarının sayısı %60 'ı böylelikle geçiyor. Bunlar Amerika hayali ile gelip sokaklarda kalıyorlar daha sonrasında iş veren olmayınca yardımlar toplanıp Türkiye'ye uçak bileti aldırılıp tekrar ülkelerine geri gönderiliyorlar. Geri dönenlerin sayısı %60' ı geçti.

Dikkat edelim lütfen bu şekilde iltica yolu ile Amerika hayallerinin peşine kapılmayın. Burayı toz pembe gösteren sahtekarlara kanmayın. Gelmek istiyorsanız kesinlikle Amerika'da yaşayan tanıdığınız akrabanız, arkadaşınız veya yakınınızla iletişime geçin. Sonrasında kesinlikle Amerika'da bu işlerden anlayan avukatlarla yasal olarak gelin.

Yasal olarak gelirseniz sizlere iş imkanı sağlanıyor ve ilerleyen zamanda green card haklarına sahip oluyorsunuz.

Melih GÖĞEBAKAN