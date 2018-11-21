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ABD ve Kanada'dan '' marul yemeyin'' uyarısı
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Sağlık - - Editör: Özge KESİCİ

ABD ve Kanada'dan '' marul yemeyin'' uyarısı

ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri, halkı yeni bir koli basili salgını nedeniyle marul yememeleri konusunda uyardı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, salgın konusunda Kanadalı yetkililerle çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.

ABD ve Kanada'da sağlık yetkililileri, halkı yeni bir salgın için uyardı. Yeni bir koli basili salgını nedeniyle halkı marul yememeleri konusunda uyardı.

AA'nın haberine göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Escherichia coli (E.coli) bakterisinin neden olduğu salgın konusunda Kanadalı yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Kurumun marulları piyasadan toplatacak kadar yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten FDA Yöneticisi Scott Gottlieb, ancak salgının kaynağı tespit edilene kadar süpermarket ve restoranların marul kullanmamasını tavsiye etti.

Gottlieb, Associated Press'e (AP) telefonla verdiği demeçte, bakteri taşıyan marulun muhtemelen hala piyasada olduğunu söyledi.

FDA'nın, bakteriye maruz kalma potansiyelinin artabileceği Şükran Günü öncesinde bir uyarı yayınlamak istediğini belirten Gottlieb, "Bir an önce sonuca varmak için biraz baskı hissettik" dedi.

Yılın bu zamanında marulların çoğunun California'da yetiştirildiğini belirten Gottlieb, bu yılın başlarındaki E.coli salgınıyla bağlantılı marulun Arizona eyaletinin Yuma kentinden geldiğini belirtti.

Kanadalı yetkililerin de salgından etkilenen kişilerin bulunduğu iki ilde benzer uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Haziran ayındaki kirlenmiş sulama suyunun neden olduğu sanılan marul kaynaklı koli basili salgınında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200 kişi salgından etkilenmişti.

Geçen ayın sonu ve bu ayın başında görülmeye başlanan yeni salgından ABD'de etkilenen 32 kişiden 13'ünün, Kanada'da 18 kişiden 6'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 


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