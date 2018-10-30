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ABD, TSK'ya karşı taşeronları kullanacak
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

ABD, TSK'ya karşı taşeronları kullanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu Rus haber ajansı Sputnik'e değerlendiren Dr. Naim Babüroğlu'na göre, bölgede askeri varlık gösteren ABD veya Fransa, Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine çeşitli örgüt ve paralı askerleri TSK'ya karşı kullanacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu Rus haber ajansı Sputnik'e değerlendiren Dr. Naim Babüroğlu'na göre, bölgede askeri varlık gösteren ABD veya Fransa, Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine çeşitli örgüt ve paralı askerleri TSK'ya karşı kullanacaktır" dedi.

TAHRAN TOPLANTISININ ARDINDAN BÖLGE HAREKETLENDİ

Eylül ayında İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde, ABD ve YPD varlığının 'kabul edilemez' olduğu konusunda mutabakat sağlanan Fırat'ın doğusuna ilişkin Ankara''dan art arda önemli açılmalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " DEAŞ oyunu ile suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Sadece bununla kalmayacak Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Daha kapsamlı opörasyonlar yapacağız"dedi.

UYARI ÜZERİNE UYARI

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye'den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak"Bu bir uyarı. Hatta Menbiç'de ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Menbiç'te sonraki çalışma noktamiz, alanımız olacak" açıklamasında bulundu.

AMERİKA'YA 'MASAYA OTUR' MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Menbiç'ten sonra sıranın Fırat'ın doğusuna geleceğine vurgu yaptığını hatırlatan Babüroğlu "Sayın Akar 'Menbiç'te sistem kurulduktan sonra Fırat'ın doğusunu PKK/YPD'den arındırmaya başlayacağız^dedi. Bu aşamada hareket planının hazır olduğunu anlıyoruz. Peki, bu operasyon ne zaman olur? Bana göre Türkiye, Menbiç'teki devriye faaliyetlerinin icrasının ve ABD ile Menbiç'dte anlaşılan yol haritasındaki durumun bitmesini bekleyecek. Ancak bu uzçun sürmez."

DİPLOMATİK SEÇENEKLER ORTADA

"Bence Türkiye şu anda ABD'nin masaya gelmesini bekliyor. Çünkü dünkü atışların sunucu olarak, en zanıdan teknik düzeyde Pentagon ve Ankara'nın görüşme yapması gerekir. Türkiye bunu istiyor çünkü diplomatik olarak masaya oturmayı arzu ediyor. Türkiye bu noktada 'ABD', diplomatik olarak bir adım atarsa operasyondan vazgeçerim' demek istiyor.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye, Menbiç'te işbirliği devam ederken ABD ile Fırat'ın doğusu için masaya oturacak. Eğer ABD ikna olur ve bir adım atarsa ve süreç PKK/PYD'nin etkisiz hale getirilmesi veya en azından Rakka'nın güneyine sevk edilmesiyle sonuçlanırsa, o zaman Menbiç'tekine benzer bir yol haritası Kobani, Tel Abyad ve Kamışlı hattında da izlenecektir. şeklinde konuştu.


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