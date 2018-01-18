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ABD, terör ordusu kararında geri adım attı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

ABD, terör ordusu kararında geri adım attı

Türkiye'nin Afrin'e olası operasyon hazırlıklarını tamamlamasının ardından ABD yönetimi, daha önce aldığı Suriye sınırında YPG'li teröristlerden oluşacak 'sınır koruma gücü' kararından geri adım attığını açıkladı.

ABD yönetiminin geçtiğimiz günlerde yaptığı terör örgütü YPG'den 30 bin kişilik 'sınır koruma gücü' kuracağına yönelik açıklamalarının ardından Türkiye alarm durumuna geçmiş ve TSK namlunun yönünü Afrin'deki YPG'ye çevirmişti. Dün gerçekleştirilen MGK'nın ardından yapılan 5 maddelik yazılı açıklamada da Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına atacağı adımlarda asla tereddüt etmeyeceği belirtilmiş ve Afrin'e operasyonun altı kalın şekilde çizilmişti.

Türkiye'den gelen operasyon sinyallerinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan son dakika açıklaması geldi. Tillerson, Türkiye'nin büyük tepkisini çeken YPG'den sınır koruma gücü kurma niyetlerinin olmadığını ifade etti. Daha önce benzer açıklamayı yapan Petagon'u doğrulayan Tillerson, 'Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok. ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama yapma borcu var.' dedi.

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YPG'den oluşturulacak sınır koruma gücünün Türkiye'yi neden kaygılandırdığını anlayabildiklerini kaydeden Tillerson, 'konunun yanlış resmedildiğini' söyledi.

Kanada'dan Washington'a dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tillerson, "Konu tamamen yanlış resmedildi, yanlış tanımlandı. Bazı insanlar yanlış konuştu. Hiçbir şekilde sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bir açıklama borçlu olduklarını söyleyen Tillerson, "Neden bu şekilde tepki verdiklerini anlayabiliyoruz" dedi. 

 


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