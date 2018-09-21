ABD, S-400 alanları tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Çin'in Savunma Bakanlığı yetkililerine yaptırım kararı alındığı açıklandı. Bakanlıktan, Türkiye'nin S-400 alması konusunda ise henüz fikir oluşturamadık" açıklaması geldi.

HEDEFTE ÇİN VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu eylemlere başvuruyoruz çünkü Çin, Rusya'yla birlikte Aralık 2017'de, yani yaptırımlar, yürürlüğe girdikten sonra Sukhoi savaş uçaklarının, özellikle de Su-35 sevkiyatı konusunda çalıştı. bu ayrıca bu yılın ocak ayında alınan S-400 sevkiyatını da ilgilendiriyor.

EK YAPTIRIMLAR GELİYOR

Her iki işlem, Rusya'ya karşı yaptırımlar yürürlüğe girdikten sonra yapıldı ve Çin Savunma Bakanlığı'nın ekipman temini departmanı ile (Rus devlet silah ihracat şirketi) Rosoboroneksport arasında gerçekleşti. Çalışanların yeni yaptırımlar arasında göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD HESABA ÇEKİYORMUŞ

Yetkili, "CAATSA kapsamındaki yaptırımlar, belirli bir ülkenin savunma yeteneklerini zayıflatmayı amaçlamıyor. Amaç, Rusya'yı kötü niyetli faaliyetinden dolayı hesaba çekmek" dedi.

PARA AKIŞINI KESMEK İSTİYOR

Yetkili, "Biz ayrıca partnerlerimiz ve müttefiklerimizle çalışıyoruz. Çünkü bu eylemlerin kesin amacı, Rus hükümetine para akışını kesmek" diye ekledi.