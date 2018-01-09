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ABD'li askerlere çocuk satıldı iddiası
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

ABD'li askerlere çocuk satıldı iddiası

İncirlik'teki üste bulunan ABD'li askelerin bölge halkından Türk çocuklarını satın aldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre, ABD askerleri çok sayıda çocuğu ailelerinden satın alıp ülkelerine götürdü.

Adana İncirlik Üssü'nde bulunan ABD'li askerlerin, Türk çocuklarını para karşılığı satın alarak ülkelerine götürdüğü iddiaları gündemi sarstı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, küçük yaşta İncirlik'te görevli ABD'li asker tarafından satın alınan Hatice-Seçil Berberoğlu kardeşlerin dışında bölgede uzun süredir benzer olaylar yaşanıyor.

ABD'li askerler tarafından ailelerinden para karşılığı satın alınan Türk çocuklar, ABD'ye götürüldüklerinde bambaşka bir isimle anılıyor. İsimleri ve dinleri değiştirilen çocuklar ABD'de hayatlarıan devam ediyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra bölge halkı çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "ABD'li askerler para karşılığı çok sayıda çocuk satın alıp, ülkelerine götürdü. Benim kızımı da istediler, vermedim." denildi.

Bölge halkından Mamut Açar isimli vatandaş Sabah gazetesinde yer alan haber sonrası açıklamalarda bulunarak bölge halkının ABD'li askerlere çocuklarını sattığını doğruladı. Bir tanıdığının hem kızını hem de oğlunu ABD'li askerlere sattığını belirten Açar, "Bir tanıdığım hem kızını, hem de oğlunu ABD'lilere verdi. Bir süre önce de öldü. Sanki bakkalda alış veriş yapar gibi çocukları para karşılığında ailelerden istiyorlardı" diye konuştu.

BAKKALDAN EKMEL ALIR GİBİ

İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li bir kadının evine gelip, o zaman 1.5 yaşında olan kızını eşinden para karşılığı istediğini de anlatan Mahmut Açar, "Eşim bana kızımı satın almaya geldiklerini söyledi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Bir insan yavrusunu nasıl satar? Dünyayı verseler çocuğun satılır mı? Çocuğunu satan insanın deli olması lazım" şeklinde konuştu.

 

 


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