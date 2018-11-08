ABD isteseydi terörist başlarını da bulurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD bu teröristler için ödül koydu, malum 3 teröristin adres ve koordinatlarını en iyi onlar biliyor, İstedikleri zaman bu katilleri elleriyle koymuş gibi bulurlar şeklinde konuştu.

12 MİLYON ÖDÜL KOYDU

Önceki gün Kandilde barınan PKK terör örgütünün üst düzey 3 yöneticisinin başına 12 milyon dolar ödül koyduğunu açıklayan ABD'nin bu tutumu Türkiye kamuoyunda tartışılıyor.

ABD ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULURDU

ABD'nin bu hamlesini tamamen samimiyetsiz bir tutum olarak değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi: " PKK'lların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar.

PKK=YPG HATTA FETÖ'DÜR

ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çoki iyi biliyorlar ki PKK= YPG'dir. Hatta PKK=FETÖ=YPG'dir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ'cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasil itecekler?

TERÖRLE MÜCADELEMİZE GÖLGE DÜŞÜREMEZLER

ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin. Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icaret vermeyecektir".