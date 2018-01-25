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ABD güvenli bölge konusunda kafaları karıştırdı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

ABD güvenli bölge konusunda kafaları karıştırdı

Önceki gün ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD’li bakanın kendisine Suriye’de 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Tillerson, bugün İsviçre’de böyle bir açıklama yapmadığını söyledi.

Önceki gün ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD'li bakanın kendisine Suriye'de 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Tillerson, bugün İsviçre'de böyle bir açıklama yapmadığını söyledi.

30 KM'LİK GÜVENLİ BÖLGE

Dün ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la Zeytin Dalı Operasyonu ve Afrin hakkında görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, Afrin için 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı” açıklamasını yaptı.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

TSK'nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD ve İŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında Ankara-Washington hattında kafaları karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dün gece ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar farklı açıklamalarda bulunmuş, ABD'nin açıklaması Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kafaları karıştıran bir diğer açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi. ABD'li bakan İsviçre'nin Davos bölgesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Kuzey Irak Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tillerson'a dün gündeme gelen Suriye'deki 30 kilometrelik güvenli bölge soruldu.


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