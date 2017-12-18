ABD gerilimi tırmandırıyor

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıma ve büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. ABD, tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

AMERİKA VETO ETMEKTE KARARLI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMG) toplantıda ABD temsilcisi Nikky Haley, Washington'un Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. Böylece tasarım BMGK'den geçemeyeceği, BM Genel Kurulu'na yönlendirileceği netleşti.

LAĞVEDİLMELİ

Sputnik'in haberine göre geçen hafta Filistin Yönetimi tarafından hazırlanan ve BMG üyesi Mısır tarafından sunulan yasa tasarısı, Kudüs'ün statüsünün iki tarafın da gözetilmesiyle ele alınmasını istiyor. “Kudüs statüsünü ve demografik yapısını değiştiren herhangi bir karar veya eylemin yasal gücü yoktur. ‘Lağvedilmelidi'r ifadesi kullanılan tasarıda, Kudüs konusunda BM kararları ile gelişen bir tavır içine girmekten kaçınılması gerektiği belirtiliyor.