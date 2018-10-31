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ABD, Erdoğan'ın operasyon sinyaline cevap verdi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

ABD, Erdoğan'ın operasyon sinyaline cevap verdi

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda operasyona hazırlandığı sinyali veren açıklamalarına ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan cevap geldi. Pentagon sözcüsü Sean Robertson, 'Türkiye'nin suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda operasyona hazırlandığı sinyali veren açıklamalarına ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan cevap geldi. Pentagon sözcüsü Sean Robertson, "Türkiye'nin suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz" açıklamasında bulundu. 

TÜRKİYE KARARLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ABD destekli terör örgütü PKK/PYD/YPG uzantılarını hedef alacak 'kapsamlı ve etkili' bir operasyona ilişkin hazırlıkların atamamlandığını belirtmişti. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı programlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz" şeklinde konuşmuştu.

YATIŞTIRMAK İÇİN TEMAS HALİNDEYİZ

Türk tarafından gelen bu açıklamalarla ilgili olarak Amerikanın Sesi Radyosuna konuşan Pentagon sözcüsü odak noktasının İŞİD'in yenilgiye uğratılmasın üzerinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Sahadaki tüm silahlı aktörlere, ölümcül ve ortak tehdit olmayı sürdüren İŞİD'e odaklanmayı sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.

GERİLİMİ TIRMANDIRMAKDAN KAÇININ

 Sözcü Robertson, "Türkiye'nin Suriyenin kuzeydoğusuna yönelik taarruz planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz. Türkiye bir NATO müttefiki ve İŞİD'i yenilgiye uğratmaya yönelik küresel koalisyonun kilit bir ortağı Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan İŞİD'in yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz" dedi.


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