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ABD'den büyük sürpriz: PKK elebaşılarına 12 milyon dolar ödül koydu
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

ABD'den büyük sürpriz: PKK elebaşılarına 12 milyon dolar ödül koydu

Kandil'de üstlenin PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin başına 5 milyon dolar ödül koyan ABD, dünya kamuoyunu şaşkına çevirdi. PKK terörünün bitirilmesi noktasında çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu hamlenin sonrası bekleniyor.

Kandil'de üstlenin PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin başına 5 milyon dolar ödül koyan ABD, dünya kamuoyunu şaşkına çevirdi. PKK terörünün bitirilmesi noktasında çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu hamlenin sonrası bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ OLARAK VERİLDİ

Haber ajanslarının son dakika kaydıyla geçtiği haber başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkede şaşkınlık yarattı. Yıllarca PKK terörünü görmezden gelen ve gizli operasyonlarla destek veren ABD'den gelen haberler PKK terör örgütü konusunda ABD'nin adımlar atmaya başladığını gösterdi.

KELLELERİNE MİLYONLARCA DOLAR ÖDÜL

PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu. Öte yandan örgütün diğer iki tepe yöneticisi Cemil Bayık ve Duran Kalkan içinde ayrıca ödül koyulduğunu açıklayan ABD'li yetkilerin önümüzdeki saatlerde daha başka gelişmeleride haber vereceği bekleniyor.

EN ÇOK KARAYILAN'A DEĞER BİÇTİ
ABD'nin Murat Karayılan'ın kellesine 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duran Kalkan içinde 3 milyon dolar ödül verecek.


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