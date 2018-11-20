ABD'de silahlı bir kişi hastaneyi hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Chicago'da silahlı bir saldırgan Mercy Hospital'a gelerek etrafa ateş açtı. 4 kişiyi ağır yaralayan saldırgan ölü olarak ele geçirilirken, saldırıda ağır yaralanan 1'i polis 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

ABD kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 32 yaşlarında erkek bir şahıs Mercy Hospital'a gelerek etrafa ateş açtı. Saldırıda en az 4 kişi yaralanırken, yaralananlardan 1'inin polis olduğu öğrenildi. Hastane ekibinin müdahalesine rağmen yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili polis raporlarına göre saldırgan 32 yaşında bir erkek. Saldırının ardından ölü olarak ele geçirilen kimliği belirsiz saldırganın polis kurşunuyla öldüğü tahmin edilirken henüz bununla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Saldırının ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasta ve hasta yakınlarının endişe etmemesi gerektiği bildirildi.

ABD'de silahlı şiddet oranlarının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago'daki olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.