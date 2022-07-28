ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

Amerika'da enflasyon yok diyenlere sözlerim Amerika'da yaşamayıp yazanlara sözüm sizlere!

Amerika'da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi ABD'de enflasyonla mücadele sürüyor. Devlet her yönden önlem almaya başlasada covid döneminden bu yana gıda, akaryakıt ve araç fiyatları bazı ürünlerde %200 arttı. En basit benzin fiyatı Donald Trump dönemin sonlarında $1.90 dı şimdi 5.60 'a çıktı. Düşürmenin yollarını arasalarda bunlar haftalık oluyor.

Bu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdürüyor. Bunların önüne geçemeyen bir hükümet var. Başkan Joe Biden gida ve benzin başta olmak üzere vergi indirimi yapsada maalesef bu tüketiciye yansımadı.

Enerji fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 9.2 ve yıllık yüzde 47.5 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişe ulaştı. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, Haziran'da aylık yüzde 11,2 oldu. Bu sadece aylık fiyat.

Şu anda piyasa beklentilerini aşan Temmuz ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) Temmuz toplantısında 95 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 120 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 40'a çıktığını belirtti.

Buna karşılık çalışanların saatlik maaşlarında fazla değişiklik yapılmadı. Bazı eyaletlerde hiç artış yapılmadı.

Amerika'yı toz pembe gösterenler burada durumlar bundan ibaret .

Son olarak şunu eklemek isterim : Amerika kendi petrolünü kendi çıkarıyor,yer altı kaynaklarını kendi çıkartıyor dışardan gerek duyulmadıktan sonra bir şey almıyor kendisi dünyaya satıyor. Bu durumdayken burada enflasyon bu şekilde onun için boş yere söylenen yalanlara inanmayalım.

Melih GÖĞEBAKAN