ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Black Friday, ABD'de dondurucu soğuklara rağmen büyük ilgi görüyor. Büyük indirimlerin gerçekleştiği ABD'de dondurucu soğuklara rağmen AVM'lerin kapısından ayrılmayan Amerikalılar, en çok elektronik aletlere ilgi gösterdi. Bilgisayar ve televizyonların kapış kapış gittiği Black Friday indiriminde izdihamlar yaşanıyor.

Amerikalılar Şükran Günü'nün hemen sonrasında başlatlan Black Friday kampanyasını yıl boyunca takip ediyor. Günler öncesinden AVM'lerin önüne gelerek kuyruğa giren alışveriş çılgınları, dondurucu soğuklara rağmen uzun süre kuyruklarda bekliyor.

Ülkemizde de son 2 yılda uygulanan Black Friday kampanyası ise tartışılıyor. Türkiye'deki adıyla 'Muhteşem Cuma' olarak bilinen kampanyalarda beklenen indirimlerin yapılmadığı ifade ediliyor.

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BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONLAR KAPANIN ELİNDE KALIYOR

Black Friday indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu. Başkent Washington'da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü'nün 1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu.