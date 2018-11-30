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ABD-Çin ticaret savaçı Black Friday'i vurdu
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

ABD-Çin ticaret savaçı Black Friday'i vurdu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı Black Friday olarak bilinen alışveriş haftasını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl Black Friday'de 174 milyon Amerikalı alışveriş yaparken, bu yıl 165 milyon Amerikalı AVM'lerin yolunu tuttu.

Amerikan hükümeti ile Çin yönetimi arasında devam eden ticaret savaşı, Amerikan ekonomisinde yavaşlamaya neden oldu. Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen alışveriş haftasına Amerikalılar yoğun ilgi gösterse de geçtiğimiz yılın gölgesinde kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında Black Friday kampanyasından yararlanmak için alışveriş yapanların sayısı 174 milyon iken, bu yıl 165 milyon kişi alışveriş yaptı.

ABD'DE İŞLERİN NOEL HAFTASI AÇILMASI BEKLENİYOR

Bu sonuçlara göre kişi başı ortalama harcama miktarı ise 313 Dolar'a geriledi. Geçen yıl, ortalama harcama 335 Dolar seviyesindeydi. Diğer yandan Amerikalıların, Noel haftasına kadar alışveriş toplam tutarının 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor

NRF'ye göre bu gerçekleşirse, ABD'de 2000'li yılların ortalarından itibaren kaydedilen en yüksek miktar olacak. Bu artışın en önemli nedenleri arasında vergi indirimleri, maaşlardaki yükseliş ve işsizlik oranının düşmesi bulunuyor. Yılbaşında olumlu katkı yapan bu faktörler, yılsonunda da etkili olursa beklentiler gerçekleşebilir. Fakat, kara cuma alışverişlerindeki düşüş, yeni bir yavaşlamanın öncü göstergesi de olabilir.

ABD-ÇİN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

ABD – Çin ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı ve piyasadan dolar çekme politikaları ise olası bir yeni yavaşlamanın nedenleri arasında bulunuyor.

Kurumun verilerine göre, 1 Kasım ile 23 Kasım tarihleri arasında tüketicilerin günlük harcama tutarı 1 milyar dolar oldu.

 


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