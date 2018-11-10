ABD Başkanı Trump'tan göçmen karşıtı imza

ABD'de gündem Latin Amerika ülkelerinden Birleşik Devletlere doğru yola çıkan göçmen kitlesi. Daha önce legal yollardan ülkeye girmeleri durumunda göçmenlere kolaylık sağlanacağını belirten Başkan Trump, göçmenlerin iltica başvurusunu engelleyen Başkanlık Bildirisi'ni imzaladı.

Paris'te Macron'la bir araya gelmeye hazırlanan Donald Trump, Fransa temasları öncesi kritik bir bildiriye imza attı. Başkan Trump, imzaladığı bildiriyle göçmenlerin ülkeye geçişini zorlaştırdı. Buna göre ABD'ye iltica başvurusunda bulunmaya hazırlanan göçmenler bizzat ilgili kontrol noktalarına gelerek başvuruda bulunacak. Ülkeye belirlenen kontrol noktalarının dışından girenler ise kaçak sayılacak.

GÖÇMENLERİN ÜLKEYE GİRMELERİNE KARŞI ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Sivil Özgürlükler Sendikası'nın "yasa dışı" olarak adlandırdığı bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye girenlerin, ABD sınırlarını kontrol noktaları haricindeki bölgelerden geçmesi durumunda iltica başvurusunda bulunmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulamış ve "Sınır Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.