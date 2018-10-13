ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'un tahliyesi için ne dedi?

Papaz Andrew Brunson, önceki gün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Brunson, cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Tartışmalı şekilde yargılanan ve tahliye edin Brunson'un serbest bırakılması ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etti.

Konuyla ilgili ilk görüşlerini paylaşan Trump, Andrew Brunson'ın tahliyesini 'memnuniyet verici' olarak değerlendirdi. Brunson krizinin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alan ABD yönetimi, Brunson'un tahliyesinin ardından yaptırımların sona ereceği beklentilerine sıcak bakmadığını belirtti.

Başkan Trump, ABD'li basın mensuplarının "Türkiye'ye yönelik yaptırımlar sona erecek mi?" sorusuna, "Brunson konusunda Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı" şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SOĞUK TAVIR DEVAM EDİYOR

Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla devam eden sürece ilişkin, Trump'tan açıklama geldi. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın NTV canlı yayınında aktardığı bilgiye göre Trump, "Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmamız yoktu" diyerek dolaylı olarak cevap verdi.

BRUNSON'U OFİSİNDE AĞRLAYACAK

Trump ayrıca, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DEN UÇTU

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye'den ayrılmıştı.

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

ABD'li rahip Brunson, Aralık 2016'da 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış ve 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti. Brunson'ın 25 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmaması Türkiye ile ABD arasında krize neden olmuş ve Beyaz Saray yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin ikiye katlandığını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'KARARI YARGI VERİR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde gazetecilerin Brunson ile ilgili soruları üzerine "Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle ABD'de olmuş durumda. Örneğin, ABD'de şu anda Türkiye'de 251 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD'dedir. ABD'de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde, yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedir. Türkiye ile ABD arasında suçluların iade anlaşması vardır. Buna rağmen burada Fethullah Gülen denen şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Brunson şu an yargılanmaktadır. Yargılanan bir kişiye bıraktım, git demeye ne ben, ne başkaları yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim'de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz" demişti.