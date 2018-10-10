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ABD basınına göre Kaşıkçı olayının sorumlusu Veliaht Prens Muhammed
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

ABD basınına göre Kaşıkçı olayının sorumlusu Veliaht Prens Muhammed

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 'kaybolan' muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiği iddiaları güçlenirken, ABD basınına göre olayın sorumlusu Veliaht Prens Muhammed.

Gazeteci Cemal Kaçıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra "esrarengiz şekilde" ortadan kaybolmuştu. ABD basınına göre muhalif kimliğiyle bilinen 54 yaşındaki gazetecinin ortadan kaybolmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'in payı var.

İstanbul'da kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında cinayete kurban gittiği yönünde iddialar gün geçtikçe güçleniyor. Türkiye'nin yanı sıra dünya basını da olayı yakından takip ederken ABD'li New York Times gazetesi Veliaht Prens Muhammed'in Kaşıkçı olayıyla ilgisinin olabileceğini yazdı.

DÜNYA BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alman Spiegelonline, Prens ile ilgili ‘Çölün oğlu' diye derleme yayınlarken Fransız AFP ajansı ise ‘Reformizm ve diktatörlük' başlığıyla abonelerine servis ettiği makalede reform yanlısı açılımlarının ardından Prens'in muhaliflere baskıyı giderek arttırdığını yazdı.

ILIMLI İSLAM'A GEÇİŞ MESAJLARIYLA TANINMIŞTI

Geleceğin Suudi Arabistan Kralı olarak görülen 33 yaşındaki Prens'in, “ılımlı İslam”a dönüşü merkeze alan ve ülkesinin kalkınmada petrole bağımlılığını gelecek 12 yıla kadar azaltacak “Vizyon 2030” projesi, kadınlara araç kullanma izni gibi adımları gündem olmuş, bunlar Batılı siyasi gözlemcilerce reform olarak nitelenmişti. Dış politikada Müslüman Kardeşler'i desteklediği gerekçesiyle Katar ve yayılmacılıkla suçladığı İran'a karşı sert tutum takınan Riyad yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile izlediği uyumlu dış politika çizgisiyle dikkat çekiyor.


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