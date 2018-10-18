ABD basınına göre Kaşıkçı olayından Veliaht Prens sorumlu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü düşünülen olay, ABD basını tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın parmağının olduğunu öne sürdü.

ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre, Veliaht Prens Selman Suud Ailesi'ne muhalif çizgide bulunan Cemal Kaşıkçı'nın 'öldürülmesini' veya 'kaçırılarak' Suudi Arabistan'a getirilmesini emretti. Konuyla ilgili kesin bulgulara varamayan istihbarat kaynaklarının eldeki deliller ışığında bu kanaate vardığı öğrenildi.

VELİAHT PRENS'TEN HABERSİZ KUŞ UÇMUYOR

Yetkililer, Prens Muhammed'in güvenlik servisleri üzerindeki tam hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, ondan habersiz neredeyse hiçbir operasyonunun yapılma olasılığının bulunmadığını vurguladı.

Haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin Prens Muhammed hakkında bir değerlendirmeyi ABD Başkanı Donald Trump'a sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

POMPEO'NUN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kaşıkçı olayına "diplomatik çözüm bulmayı hedefleyen" Suudi Arabistan'ı ziyareti ise haberde ismi açıklanmayan yetkililerce "felaket" olarak nitelendirildi.

Görüşmeye dair bilgilendirilen bir yetkili de ziyaret sırasında Pompeo'nun Prens Muhammed'den izahat istediğini, Veliaht Prens'in ise iddiaları reddettiğini söyledi. Başka bir yetkili ise Pompeo'nun, Prens Muhammed'den Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden haberi olmasa bile Suudi Arabistan'ın uluslararası bir tepkiyle karşılaşmaması için krallığa yardım etme sorumluluğunu almasını istediğini kaydetti.