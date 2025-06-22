ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından Avrupa Birliği, diplomatik çözüm çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirterek, Tahran’a müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran asla bombayı elde etmemeli. Uluslararası hukuka uyulmalı. Şimdi güvenilir bir diplomatik çözüme ulaşmanın zamanı” ifadelerini kullandı.

“Krizin çözüm yeri diplomasi”

Açıklamasında müzakere sürecine vurgu yapan von der Leyen, bölgede tırmanan gerilimin ancak diyalog yoluyla aşılabileceğini belirtti. Avrupa’nın İran’a yönelik mesajında net bir diplomasi vurgusu öne çıktı.

AB dışişleri bakanları toplanıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, İran’ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kallas, tüm tarafları daha fazla tırmanmadan geri adım atmaya ve müzakereye dönmeye çağırdı.

Kallas ayrıca, AB dışişleri bakanlarının yarın düzenlenecek toplantısında İran’daki son gelişmeleri ele alacaklarını açıkladı.

Nükleer gerilimde tansiyon yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı. Bu saldırılar, Tahran'ın nükleer programına karşı son yıllardaki en doğrudan askeri müdahale olarak değerlendiriliyor.