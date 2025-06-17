Avrupa Birliği (AB), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından bölgede tırmanan çatışmalara karşı diplomatik çözüm çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İran nükleer silah sahibi olmamalı, bu diplomasiyle engellenmeli" dedi.

AB dışişleri bakanları olağanüstü toplandı

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından AB ülkelerinin dışişleri bakanları videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında konuşan Kallas, tüm tarafların uluslararası hukuka uyması ve itidal göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, “Hepimiz gerginliğin azaltılmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda hemfikiriz. AB, üzerine düşeni yapacak” ifadelerini kullandı.

Gazze vurgusu: Gündem değişmemeli

Kallas, artan gerilimin Gazze’deki insani krizi gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi. Bakanlar, Gazze'ye acil insani yardım girişinin sağlanması, ateşkes ilanı ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ile AB ortaklık süreci masada değil

Öte yandan, İsrail’in Gazze’deki eylemleri nedeniyle gündeme gelen AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasına yönelik inceleme süreci, bugünkü toplantıda ele alınmadı. Kallas, bu konunun 23 Haziran’da yapılacak olağan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceğini açıkladı.

AB yönetimi, Orta Doğu'daki tırmanan gerilime karşı diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm üretilmesini önceliklendiriyor.