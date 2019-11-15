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A Milli takımımıza müthiş gelir
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

A Milli takımımıza müthiş gelir

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, 58.4 milyon lira gelir elde etti.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, 58.4 milyon lira gelir elde etti.

2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız ayak pastı parası olarak 9,2 milyon euro (58.4 milyon TL) gelir elde edecek. Milli Takım şampiyonada alacağı her galibiyet için 1,5 milyon euro, beraberlik için 750 bin euro kazanacak. Milliler şampiyonada gruptan çıkmayı başardığı takdirde 2 milyon euro daha kazanacak. Turnuvada çeyrek final ödülü 4 milyon euro yarı final ödülü 5,5 milyon euro olacak.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM 34 MİLYON EURO ALACAK

Finalde mücadele edecek iki takımdan Avrupa Şampiyonu olan takım 34 milyon euroluk para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan takım 10 milyon euro kazanacak. Tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 5. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 9,2 milyon euroluk (58,4 milyon TL) geliri de kasasına koymuş oldu.


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