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A Milli Takım Ukrayna maçı için Antalya'ya geldi
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

A Milli Takım Ukrayna maçı için Antalya'ya geldi

A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçı için Antalya'ya geldi. Yarın akşam saat 20.30'da oynanacak mücadele öncesi A Milliler'de Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ve Hasan Ali Kaldırım kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e kaybeden Türkiye, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü. Morallerin bozuk olduğu Milli Takım kafilesi Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı için Antalya'ya geldi. Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Hakan Çalhanoğlu kadroya yer almayacak. Türkiye-Ukrayna hazırlık maçı yarın akşam saat 20.30'dan itibaren yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Antalya'da karşılaşacağı Ukrayna ile tarihindeki 9. maça çıkacak.

Dördü özel, dördü de resmi olmak üzere geride kalan 8 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

UKRAYNA İLE İLK RANDEVU 1996'DA

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı.

İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003'te İzmir Atatürk Stadı'nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 17 Kasım 2004'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev'de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Türkiye oldu.

Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012'de ise Almanya'da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek'in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. 

Ekim 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya'da oynanan mücadele ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.


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