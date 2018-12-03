Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olmasının ardından fikstür çekimi de gerçekleşti. Türkiye, 2020 Avrupa yolunda ilk maçına Arnavutluk deplasmanında çıkıyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluj, Fransa, Moldova, İzlanda Andorra ile H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu. İlk maçına 22 Mart'ta Arnavutluk deplasmanında çıkacak olan Ay-yıldızlılar, turnuva favorisi Fransa'yı 8 Haziran'da ağırlayacak.

A Milliler, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22.03.2019 - 20.45 Arnavutluk - TÜRKİYE

25.03.2019 - 18.00 TÜRKİYE - Moldova

8.06.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Fransa

11.06.2019 - 20.45 İzlanda - TÜRKİYE

7.09.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Andorra

10.09.2019 - 20.45 Moldova - TÜRKİYE

11.10.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Arnavutluk

14.10.2019 - 20.45 Fransa - TÜRKİYE

14.11.2019 - 18.00 TÜRKİYE - İzlanda

17.11.2019 - 20.45 Andorra - TÜRKİYE


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
-
Çok Okunanlar
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji