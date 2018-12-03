A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluj, Fransa, Moldova, İzlanda Andorra ile H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu. İlk maçına 22 Mart'ta Arnavutluk deplasmanında çıkacak olan Ay-yıldızlılar, turnuva favorisi Fransa'yı 8 Haziran'da ağırlayacak.

A Milliler, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22.03.2019 - 20.45 Arnavutluk - TÜRKİYE

25.03.2019 - 18.00 TÜRKİYE - Moldova

8.06.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Fransa

11.06.2019 - 20.45 İzlanda - TÜRKİYE

7.09.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Andorra

10.09.2019 - 20.45 Moldova - TÜRKİYE

11.10.2019 - 20.45 TÜRKİYE - Arnavutluk

14.10.2019 - 20.45 Fransa - TÜRKİYE

14.11.2019 - 18.00 TÜRKİYE - İzlanda

17.11.2019 - 20.45 Andorra - TÜRKİYE