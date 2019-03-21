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A Milli Takım EURO 2020 için Arnavutluk'a gitti
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Spor - - Editör: Armoni BAYAR

A Milli Takım EURO 2020 için Arnavutluk'a gitti

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri için yola çıkan A Milli Takım Arnavutluk'a gitti.

A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk'a gitti. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıkan A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi ve 11:25'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki karşılaşma 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.


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