A Milli Takım EURO 2020 için Arnavutluk'a gitti

A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıkan A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi ve 11:25'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki karşılaşma 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.