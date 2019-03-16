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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. 

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak. 

Çin'in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena'da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı.
Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak.

FIBA Dünya Kupası'nın grupları;

A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya


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