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92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek bugüne kadar 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek bugüne kadar 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini sözlerine ekledi. Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Dünyanın 21. yüzyılda çok ciddi bir göç hareketliliğine sahne olduğunu belirten Soylu, göçün ana sebebini, terör ve şiddet ortamının oluşturduğunu ifade etti. Bir göç sağanağı ile karşı karşı olduklarını vurgulayan Soylu, bu alanın istismar edilmesinin önüne geçebilmek adına hem iletişimi ve istişareyi arttırmaya hem de kamuoyunu, medya ve siyaseti olabildiğince doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.


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