81 ilin belediyelerine genelge gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzası ile belediyelerin vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet etmesi ve bunun yanında da personel bulundurulması ve gece-gündüz hizmetlerin devam ettirilmesi için bütün illere genelge gönderildiğini söyledi.

Vatandaşların yerel yönetimlerden aldığı hizmetlerin zamanında ve en uygun yöntemlerle sunularak, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Talimat Gönderildi

Bakan Kurum tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesi konusunda bildirilerin gönderildiğine işaret etti. Genelgede, yerel yönetimlerin il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esaslarının Anayasa'nın 127'nci maddesinde belirtildiği de açıklandı.