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8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tatil ilan edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne mesajında beklenen müjdeli haberi verdi. İmamoğlu, belediye başkanı seçilmesi durumunda 8 Mart tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınların o gün tatil yapacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını Sancaktepe'de sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair ilk mesajında güzel bir haber verdi.

8 Mart Tatil Olacak

İmamoğlu, "Büyükşehir'de yüksek kademelerde çalışan kadınların oranı yüzde 3 seviyelerinde. Bu oranı daha da yukarı çekeceğiz. Bu oranı yüzde 40'lara kadar çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan sayısında da artışa gideceğiz. 8 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar tatil yapacaklar. Erkekler bu tarihte kadınlara oranla biraz daha fazla ter dökecek." dedi.


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