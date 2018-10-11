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8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

8. Malatya Uluslararası Film Festivali sürprizlerle başlayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

MALATYA PROTOKOLÜ SALONDAYDI

 

2_7Toplantıya Malatya Valisi ve Festival Onursal Başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Festival Direktörü Suat Köçer, Yeşilyurt Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Çınar, Battalgazi Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu üyesi Selahattin Gürkan

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ulusal Jüri Başkanı Reis Çelik, Uluslararası Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Program Koordinatörü Yusuf Bahar ve Malatya Film Platformu Direktörü Belkıs Bayrak'ın katılımı ile gerçekleşti. Festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Plafformu'nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı. 

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ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ


1- Borç-Debt- Vuslat Saraçoğlu
2- Aydede- Road To The Moon- Abdurrahman Öner
3- Son Çıkış- Siren's Call- Ramin Matin
4- İçerdekiler- İnsiders- Hüseyin Karabey
5- Halef- Halef- Murat Düzgünoğlu
6- Güvercin The Pigeon- Banu Sıvacı
7- Meleklerin Koruyucusu- Guardian of Angeles- Ensar Altay
8 Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle- Mehmet Güreli
9- Kardeşler- Brothers- Ömür Altay
10- Anons- The Announcement- Mahmut Fazıl Coşkun
11- Sükut Evi- House of Serenity- Cafer Özgül
12- Çınar - Plane Tree- Mustafa Karadeniz
13- Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves- Osman Nail Doğan

ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1- Aga- Miko Lazarov- Bulgaritan/ Almanya

2- An İmpossible small object (Aşırı Küçük Bir Nesne)- David Verbeek- Tayvan/ Hollanda / Hırvatistan

3- Happy Birthday (Doğum Günüm Kutlu Olsun)- Chirstos Georgiou- Yunanistan- Almanya- Fransa
4- İn Silence (Sessizlikte)- Ardak Amirkulov- Kazakistan
5- Last Child (Son Çocuk)- Shin Dong Seok- Güney Kore
6- Suleiman Mountain (Sülemyan Dağı)- Elizaveta Stishova- Kıgızistan
7- Orange Days (Turunç Günleri)- Arash Lahooti- İran
8- Volcano (Volkan)- Roman Bundchuk- Ukrayna/ Almanya
9- Summer Survivors (Yazdan Kalanlar)- Marija Kavtaradze- Litvanya
10- The Load (Yük)- Ognjen Glavonic- Sırbistan/ Fransa/ Hırvatistan
11- Anons ( The Announcement)- Mahmut Fazıl Coşkun/ Türkiye/ Bulgaristan

12- Meleklerin Koruyucusu- Ensar Altay- Türkiye

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MALATYA PLATFORMUNDA 13 GÖZDE FİLM

9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8. düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ikincisi yapılacak Malatya Film Platformu'nda finale kalan 13 projede belli oldu.

MALATYA FİLM PLATFORMU FİNALİSTLERİ:

TRT ÖN ALIM DESTEĞİ FİNALİSTLERİ

1- Anadolu Leoparı- Yön:Emre Kayış- Yap: Olena Yershova Yıldız
2- Bir Düş Gördüm- Yön/ Yap: Murat Çeri
3- Çok Süper Bi Şey- Yön: Sinal Sertel- Yap: Turgay Şahin
4- İstanbul'un Kayıp Ruya'sı- Yön/ Yap: Cengis Asiltürk
5- Maskeler- Yön/ Yap: Nuri Cihan Özdoğan
6- Yedinci Ocak- Yön: Haydar Şişman- Yap: Ümran Safter

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Reis Çelik ( Jüri Başkanı)
Şerif Sezer
Gökhan Tiryaki
Ali Aga
Haluk Piyes

ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nuri Bilge Ceylan- Türkiye- Yönetmen (Jüri Başkanı)
Vernice Klier- Fransa/ ABD- Oyuncu Koçu / Akademisyen
Giulia Achili- İtalya- Yapımcı/yönetmen
Ivana Roscic- Hırvatistan- Oyuncu / Yönetmen

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği'nin katkılarıyla, 9- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.cisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' bu yıl usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav'a verilirken, Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a verilecek. 


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