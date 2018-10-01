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55. Antalya Film Festivalinde

Cam Piramit'te düzenlenen açılış gecesinde, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncuları, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.


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