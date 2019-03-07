500 metrelik uçurumda bulundular

Bolu'da kendilerinden dün sabahtan bu yana haber alınamayan 2 kişinin cesedi 500 metrelik bir uçurumun dibinde bulundu.
Dün sabah saatlerinde evlerinden Seben ilçesinde bulunan Solaklar Kaya Evlerine gitmek için ayrılan Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan'dan (69) haber gemeyince yakınları kayıp ilanı verdi.
Uçurumda Bulundular
Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, Mehmet Arıkan'ın kullandığı 14 GF 458 plakalı otomobilin, Seben istikametine gittiğini ancak ilçeye giriş olmadığını tespit etti. Seben İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışmalarına başladı. Araç Korucuk köyü mevkinde bulunan 500 metre derinliğindeki dere yatağında bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin ölmüş oldukları belirlendi.