42 milyon TL’lik rekor ikramiye Erzincan’a çıktı

Süper Loto çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Süper Loto sonuçları açıklandı.

HAFTALARDIR DEVREDİYORDU

Geçtiğimiz hafta tam 11. Kez devreden Süper Loto'da bu hafta 42 milyonu lirayı aşkın ikramiyeyi bir kişi kazandı.

Rekor ikramiye Erzincan'a isabet etti.

ERZİNCANLI TALİHLİ

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklandı.

Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyordu.

Süper Loto'nun 42 milyonluk rekor ikramiyesi Erzincan'dan bir kişiye isabet etti.