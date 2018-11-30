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40 yıldır siftah yapamayan sanatçı anlaşılamamaktan şikayetçi
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

40 yıldır siftah yapamayan sanatçı anlaşılamamaktan şikayetçi

Erzurumlu ressam Canip Cihangir, 40 yıldır el emeğiyle yapıp açtığı 5 sergide tek bir sanat eseri bile satamamanın üzüntüsünü yaşıyarken, anlaşılamamaktan şikayet etti.

Erzurumlu sanatçı Canip Cihangir, 40 yıldır emek verdiği sanatından tek bir kuruş bile kazanamadı. 40 yıldır yağlı boya, oymacılık, kuru kalem ve ahşap yakma üzerine resim ile tablo yapan Canip Cihangir 5 sergi açtığını ve buna rağmen tek bir tek bir satış yapamadığını söyledi. "40 yıldır siftahım yok" diyen Cihangir, "Ya ben kendimi anlatamadım ya da sanatımı anlamıyorlar." diye sitem etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olan Canip Cihangir, 40 yıldır ahşam yakma sanatı üzerine eser veren nadir sanatçılardan. Buna rağmen açtığı 5 sergide hiçbir ürününü satamayan Cihangir, 'anlaşılamamaktan' şikayetçi.

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ÖĞRENCİSİNİN ESERİ SATILDI, KENDİ ESERİ SATILMADI

Canip Cihangir, "40 yıldır siftah yapmadım" derken başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. 

"Bir sergimde öğrencilerimden biri yaptığı eserini getirip sergime koymak istedi. Hatırı kalmasın diye astım. Sergide tek satılan eser de o oldu" diyerek, gülümseten bir anısını anlattı.

DOĞUDA BAŞKA SANATÇI DA YOK

Cihangir, "Hediye verdiğim kişiler eserlerimi evinin en güzel yerine asıyor. Ama satamıyorum. Doğu'da ahşap yakma sanatı üzerine benden başka sanatçı da yok" diye konuştu.

Eserlerinin büyük bir bölümünü atıl durumdaki odunlardan yaptığını sözlerine ekleyen evli ve 3 çocuk babası Canip Cihangir, "Emekli maaşı ile geçiniyorum. Yaptığım eserleri satamayınca yüzlercesi elimde birikti. Ben de eşe, dosta hediye ettim. Sanatımı çok sevdiğim için bırakmayı hiç düşünmüyorum. Eserlerimi satamasam da sanatçı yetiştirmeye devam edeceğim" dedi.


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