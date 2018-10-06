4 gündür kayıptı, acı haber geldi!

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Murat Güloğlu geri dönüyor
Terör örgütü YPG Menbiç'in çevresini hendeklerle çevirdi
Fenerbahçe'de üç önemli isim kadro dışı bırakıldı
Akşener'in evinin basılmasının ardından MHP'den ilk adım
Meral Akşener evini basan MHP'li gruptan şikayetçi olmadı
Başsavcılık 12 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırladı
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