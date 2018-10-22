3. Havalimanı'nda maaş krizi işçiler iş bıraktı

Olumsuz çalışma şartları ve iş cinayeti iddialarıyla gündeme gelen 3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler iş bıraktı. İddialara göre, işçiler 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. İşçilerin havalimanı inşaatındaki protestoları sürüyor.

İYİSEN tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan eyleme ilişkin şu bilgiler aktarıldı: “3.Havalimanı'nda İGA bünyesinde faaliyet gösteren DSG firmasında çalışan inşaat işçisileri üç aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ayrıntıları birazdan aktaracağız.”