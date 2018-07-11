3 Aylık PlayStation Plus indirime girdi

Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmeti veren PlayStationPlus servisinin 3 aylık üyeliğinde yaz mevsimine özel kısa süreli indirim yaptı.

Normalde 74,99 TL olan 3 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı, 27 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında %25 indirimle 55,99 TL'ye indi.

Sunulan indirimli kampanya her PSN kullanıcı tarafından yalnızca bir seferlik alınabilir. Mevcut PlayStation Plus üyeleri de indirimli fiyat ile üyelik sürelerini uzatabilirler.

Kampanyanın 9 Temmuz 2018 saat 12:00'de biteceğini hatırlatalım.