3 Ağustos sigara fiyatlarına zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara tiryakileri, gelen zamlar sonrasında sosyal medya üzerinden tepkilere başladı.

Sigaraya bugünden geçerli olmak üzere yeni bir zam geldi. Sigaraya yapılan zammın ardından güncel sigara fiyatlarında değişiklik oldu. Dün akşam gelen habere göre, British American Tobacco Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde sigara fiyatlarına 3 TL'ye zam yapıldığı ifade edildi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Knt Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL

Knt D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL

Knt D-Long (Blue, Grey): 15 TL

Knt Switch: 16 TL

Knt Nano: 18 TL

Rtmns: 14 TL

Vicry: 14,5 TL

Pll Mall: 14,5 TL

Tkl 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL