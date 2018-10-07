3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?

Televizyon ekranlarının sevilen 3'lüsü '3 Adam' yolun sonuna geldi. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan ekip bundan sonra yollarına ayrı ayrı devam etme kararı aldı. Bir süredir farklı projelerde yer alan 3 Adam ekibi, TV 8 ekranlarında yayınlanan programın da sona ermesiyle kariyerlerine farklı yollarda devam edecek.

Grubun lideri olarak bilinen Eser Yenenler, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı 'Yol Arkadaşım' filminin ikincisinde de rol almadı. Kariyerine müzik alanında devam etme kararı aldığı öğrenilen Eser Yenenler'in rock grubu kuracağı öğrenildi.

KOMEDİYİ BIRAKTI ROCK MÜZİĞE YÖNELİYOR

Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler'in müziğe yöneleceği iddia edildi. Yenenler, lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi hedefliyormuş.

İBRAHİM'İN İKİ FİLMİNDE DE ROL ALMAMIŞTI

İbrahim Büyükak, yazdığı Yol Arkadaşım'ın iki filminde de yakın dostu Eser Yenenler'e rol vermemişti. Eser Yenenler'in 'Yol Arkadaşım 2' filminde hikaye gereği rol almadığını söyleyen Oğuzhan Koç, "Eser bizim yanımızda, yöremizde, her yerimizde, konuya da çok hakim ama hikaye gereği bu filmde yok" diyerek konuya açıklık getirmişti.