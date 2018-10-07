Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Sefa Koçak

3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?

BKM Mutfak projesinden bu yana birlikte olan İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler 3'lüsü yollarını ayırma kararı aldı. Peki Eser Yenenler, 3 Adam'dan neden ayrıldı?

Televizyon ekranlarının sevilen 3'lüsü '3 Adam' yolun sonuna geldi. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan ekip bundan sonra yollarına ayrı ayrı devam etme kararı aldı. Bir süredir farklı projelerde yer alan 3 Adam ekibi, TV 8 ekranlarında yayınlanan programın da sona ermesiyle kariyerlerine farklı yollarda devam edecek.

Grubun lideri olarak bilinen Eser Yenenler, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı 'Yol Arkadaşım' filminin ikincisinde de rol almadı. Kariyerine müzik alanında devam etme kararı aldığı öğrenilen Eser Yenenler'in rock grubu kuracağı öğrenildi.

KOMEDİYİ BIRAKTI ROCK MÜZİĞE YÖNELİYOR

Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler'in müziğe yöneleceği iddia edildi. Yenenler, lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi hedefliyormuş.

İBRAHİM'İN İKİ FİLMİNDE DE ROL ALMAMIŞTI

İbrahim Büyükak, yazdığı Yol Arkadaşım'ın iki filminde de yakın dostu Eser Yenenler'e rol vermemişti. Eser Yenenler'in 'Yol Arkadaşım 2' filminde hikaye gereği rol almadığını söyleyen Oğuzhan Koç, "Eser bizim yanımızda, yöremizde, her yerimizde, konuya da çok hakim ama hikaye gereği bu filmde yok" diyerek konuya açıklık getirmişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu
3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?
Engelli vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü kovuldu
Taksim'de 21 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu
Erkenci Kuş Can Yaman hastanelik oldu
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu
3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?
3 Adam yolun sonuna geldi - Eser Yenenler neden ayrıldı?
Engelli vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü kovuldu
Engelli vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü kovuldu
Taksim'de 21 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü
Taksim'de 21 yaşındaki gencin esrarengiz ölümü
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı
Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti
Murat Güloğlu geri dönüyor
Murat Güloğlu geri dönüyor
Terör örgütü YPG Menbiç'in çevresini hendeklerle çevirdi
Terör örgütü YPG Menbiç'in çevresini hendeklerle çevirdi
Fenerbahçe'de üç önemli isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de üç önemli isim kadro dışı bırakıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık