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3.72 TL'den dolar satan Halkbank'tan açıklama geldi
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

3.72 TL'den dolar satan Halkbank'tan açıklama geldi

Önceki gece 3,72 TL'den dolar, 4,32 TL'den euro satan Halkbank yönetimi artan spekülasyonların ardından açıklamada bulundu.

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Önceki gece dolar kurunu 3,72 TL euro kurunu da 4,32 TL'den kısa süreliğine satışa çıkaran Halkbank piyasalarla ilgili çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlarda 'kısa süreliğine' gerçekleşen döviz satışının kimlere ne miktarda yapıldığı sorusuna yanıt aranırken, eleştirilerin odağındaki Halkbank yönetiminden açıklama geldi.

Halkbank yönetiminden döviz kuruna ilişkin yapılan açıklamada, kısa süreliğine piyasanın altında satışa çıkarılan dolar ve euro'dan kimsenin zarar etmediği vurgulandı.

Dün kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 3,72'yi, euro ise 4,32'yi gösterdi. 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken euro 7,62'yi gördü. Halkbank'ın sitesine kısa bir süre erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa süre ulaşılamadı. 36 dakika sürdüğü ifade edilen bu durum, 'vurgun' iddialarını gündeme getirdi.

Halkbank da konu hakkında yeni bir açıklama yaparak 'işlemlerin geçerli olmadığını' duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklama şöyle:

"31 Ağustos 2018 akşamı bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle bankamızın ve müştelerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyinde döviz alım-satım işlemlerine devam etmektedir."

Halkbank'ın duyurusunda yapılan işlemlerin açıklanmamış olması da dikkat çekti.


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