3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu

Balıkesir´in Ayvalık ilçesinde, Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen evlerinin önünde oynarken kayıplara karıştı. AFAD, jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, minik Harun'u bulmak adına seferberlik başlattı.

Ayvalık'ın Çakmak Mahallesi'nde Ümmühan (32) ve Uğur Özen (32) çiftinin iki çocuğundan biri olan Harun Özen sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Anne Ümmühan Özen, kapı önünde oynayan oğlunu göremeyince şantiyede çalışan eşi Uğur Özen'e durumu hemen haber verdi.

Dağlık Alanda Bulundu

İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, beraberinde jandarma ekipleri ile birlikte olay yerine geldi. Ayvalık ilçesinden ve Balıkesir merkezinden AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri ile Özen çifti, mahallede ve dağlık alanda kayıp olan Harun Özen'i aramaya başladı. Harun Özen, dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bir halde bulundu.