24 saat hizmet verecek 'Sokak Hayvanlarını Koruma Aracı'

Habertürk'te yer alan habere göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri, kedi ve köpeklerin esrarengiz bir şekilde telef olmaları sonrası belediye çalışma başlattı.

Akçaabat belediyesi günün her saati hizmet vermeyi hedefleyen ‘tam donanımlı Sokak Hayvanları Koruma Aracını' hizmete soktu. Sokak Hayvanları Koruma Aracı ile sahipsiz ve sağlıksız sokak hayvanları toplanacak.

Toplanan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek aşı ve küpeleme işlemeleri gerçekleştirilerek daha sonrada alındığı yere bırakılıyor.