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23 markete fiyatlarla ilgili soruşturma açıldı
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

23 markete fiyatlarla ilgili soruşturma açıldı

23 zincir markete su ve yaş meyve sebze fiyatlamasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu 23 markete su ve yaş meyve sebze fiyatlamasıyla ilgili soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Rekabet Kurulu 07.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-06/75-M sayı ile karar verdi. Hakkında soruşturma açılan market zincirleri şunlar:

  • Yeni Mağazacılık A.Ş.
  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.
  • Migros Ticaret A.Ş.
  • Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
  • UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.
  • Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş
  • Makro Market A.Ş.
  • Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.
  • Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.
  • Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
  • Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
  • Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.
  • Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  • Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.
  • Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.
  • Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.
  • Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
  • Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.
  • Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.


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