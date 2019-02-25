22 yaşındaki genç hemşire 40 gündür kayıp

Aydın'da Denizli'ye iş başvurusu yapmak için evden çıktığını söyleyen 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü'den 40 gündür haber yok.

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli'ye iş başvurusu yapmak için giden 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü'den yaklaşık 40 gündür haber alınamıyor. Genç kızın annesi ise yaşananların ardından kayıp için polise giderek başvuruda bulundu.

Genç Hemşire Aranıyor

Didim'de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, iş başvurusu yapmak için Denizli'ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu'nun bilgisi dahilinde Denizli'ye giden genç hemşireden yaklaşık 40 gündür de haber alınamıyor. Anne Huriye Gündoğdu, "Ben eşimle ayrı yaşıyorum. Daha önce de 3 günlüğüne kızım evden ayrılmış ancak daha sonrasında babasının yanında olduğunu söylemişti. Bana da söyleyerek Denizli'ye iş başvurusu yapmaya gitti. O günden bu yana kendisinden haber alamıyoruz." dedi.

Polis genç hemşireyi bulabilmek için çalışma başlattı.