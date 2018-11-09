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2019 YKS ne zaman? ÖSYM 2019 sınav tarihleri açıklandı
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Eğitim - - Editör: Ali Özgün ÖZ

2019 YKS ne zaman? ÖSYM 2019 sınav tarihleri açıklandı

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu) 2018/2019 YKS sınav tarihlerini açıkladı. İşte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarihler.

ÖSYM-YKS tarihleri açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretm Kurumları Sınavının tarihi az önce belli oldu. YKS-2019 sınavları 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2019 YKS SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2019 YKS sınav takvimi belli oldu. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınav tarihleri...

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

2019 YKS (TYT-AYT) SINAVI NE ZAMAN?

2019 YKS sınav başvuruları, 12 Şubat 2019 tarihinde başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. YKS sınavı birinci oturum (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde, YKS sınavı ikinci-üçüncü (AYT-YDS) oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. YKS sınav sonuçları, 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.

2019 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2019 DGS sınav başvuruları, 26 Nisan 2019 yılında başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. DGS sınavı, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılıyor. DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.

2019 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı,20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihnde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

DİKKAT!

KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacaktır.

 

 


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