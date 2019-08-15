2019 Süper Kupa Liverpool'un

Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde penaltı atışları sonrasında Chelsea'yi deviren Liverpool, müzesine bir kupa daha dahil etti.

Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa'da, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi. 120 dakikası 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışları sonrasında Liverpool rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

Liverpool'un golleri 48 ve 95. dakikalarda Sadio Mane'den gelirken, Chelsea'nin gollerini 36. dakikada Giroud ve 101. dakikada penaltıdan Jorginho attı.

Liverpool'da Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Muhammed Salah penaltı atışlarını gole çevirdi. Chelsea'de Jorginho, Barkley, Emerson ve Mason Mount topu ağlara gönderirken Abraham son penaltıyı Adrian'a nişanladı.